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Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:21

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday için süreç EKPSS tercih işlemleri adımında. Adaylar genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih listeleri oluşturacak. Kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek engelli personel adayları "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile sürece dair tüm detaylar…

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlayan on binlerce öğrenci ÖSYM'den gelecek EKPSS tercih kılavuzu için geri sayıma başladı. Kamuda boş olan engelli kontenjanları için sorgulamalar hız kazandı. Tercihler sınavdan elde edilen puan doğrultusunda yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte detaylar

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLARI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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