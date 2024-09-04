EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, boş kontenjanlar yayınlandı mı, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:21
28 Nisan'da düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarının erişime açılmasının ardından binlerce aday için süreç EKPSS tercih işlemleri adımında. Adaylar genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşan sınavdan elde ettikleri puanlara göre tercih listeleri oluşturacak. Kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek engelli personel adayları "EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM ile sürece dair tüm detaylar…