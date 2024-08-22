Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:39
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu sorgulanıyor. ÖSYM'den yapılacak duyuru ile EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarih belli olurken, adaylar için yeni bir serüven başlayacak. Kamuda boş olan kontenjanlara yerleşecek olan EKPSS adayları kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?