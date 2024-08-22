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Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:39 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 01:39

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu sorgulanıyor. ÖSYM'den yapılacak duyuru ile EKPSS tercihlerinin başlayacağı tarih belli olurken, adaylar için yeni bir serüven başlayacak. Kamuda boş olan kontenjanlara yerleşecek olan EKPSS adayları kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 EKPSS tercih kılavuzu için geri sayım başladı. ÖSYM takvimi ile yayımlanması beklenen kılavuz ile adaylar kamuda boş bulunan engelli kontenjanları için tercih yapacak. Bu kapsamda adaylar, gözlerini Aday İşlemleri Sistemi'ne çevirdi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin Ağustos ya da Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TABAN PUANLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 TIKLA-İNDİR | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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