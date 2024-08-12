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Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 07:20

EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri gündemde. 2024 EKPSS tercih takvimi için adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç ekranını mercek altına alındı. Adaylar sınav sonucuna göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Engelli memur alımına yönelik adaylar EKPSS tercih kılavuzunda yer alan kadro ve branş dağılımına göre tercih yapabilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih kılavuzu!

EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih tarihleri için gözler EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonrası açıklanan sınav sonuçlarıyla adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih takvimi...

EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EKPSS 2024 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI, TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih işlemleriyle ilgili olarak da henüz resmi açıklama gelmedi.

Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından 1-2 ay içerisinde tercih dönemi başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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