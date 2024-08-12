Giriş Tarihi: 12.08.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
07:20
EKPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2024 | EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih tarihleri gündemde. 2024 EKPSS tercih takvimi için adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç ekranını mercek altına alındı. Adaylar sınav sonucuna göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Engelli memur alımına yönelik adaylar EKPSS tercih kılavuzunda yer alan kadro ve branş dağılımına göre tercih yapabilecek. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih kılavuzu!