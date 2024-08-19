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Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 16:48

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih tarihleri ve kılavuz gündemde. 202 EKPSS tercih takvimi için adaylar ÖSYM sayfasını ziyaret etmeye başladı. Adaylar sınav sonucuna göre tercih işlemlerini yapacaklar. Kura usulüyle gerçekleştirilecek olan yerleştirme işlemleri için takvimin yayımlanması bekleniyor. Eğitim seviyelerine göre EKPSS1, EKPSS2 ve EKPSS3 puanları kullanılarak yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih takvimi ve kılavuzu

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu bekleniyor. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM ekranı üzerinden ilan edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli kadrolarına başvurularını gerçekleştirmek isteyen adaylar için EKPSS 2024 başvuruları başladı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

YERLEŞTİRME SÜRECİ
Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.
Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.
Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

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