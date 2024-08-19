Giriş Tarihi: 19.08.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
16:48
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024| EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor, kılavuz açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli EKPSS tercih tarihleri ve kılavuz gündemde. 202 EKPSS tercih takvimi için adaylar ÖSYM sayfasını ziyaret etmeye başladı. Adaylar sınav sonucuna göre tercih işlemlerini yapacaklar. Kura usulüyle gerçekleştirilecek olan yerleştirme işlemleri için takvimin yayımlanması bekleniyor. Eğitim seviyelerine göre EKPSS1, EKPSS2 ve EKPSS3 puanları kullanılarak yerleştirme yapılacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı, EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte EKPSS 2024 tercih takvimi ve kılavuzu