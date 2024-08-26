Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
15:24
EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?
Engelli Kamu Personeli tercih işlemleri gündemde. ÖSYM tarafından uygulanan söz konusu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek adaylar kura işlemleri için bekleyişe başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrosuna puan türlerine göre yerleştirme işlemleri yapılan adaylar takvimi ve kılavuzu bekliyor. Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans mezunlarının EKPSS3 puan türüyle atamaları yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar