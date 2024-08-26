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Giriş Tarihi: 26.08.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 15:24

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Engelli Kamu Personeli tercih işlemleri gündemde. ÖSYM tarafından uygulanan söz konusu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek adaylar kura işlemleri için bekleyişe başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli personel kadrosuna puan türlerine göre yerleştirme işlemleri yapılan adaylar takvimi ve kılavuzu bekliyor. Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans mezunlarının EKPSS3 puan türüyle atamaları yapılacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından her yıl kura usulüyle gerçekleştirilen Engelli Kamun Personeli yerleştirme işlemleri için bekleyiş başladı. Puanlarına göre uygun kadrolara atamaları yapılacak adaylar süreci takip ediyor. İşte 2024 EKPSS tercih takvimi ve kılavuzu

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU VE TARİHİ 2024 | ÖSYM ile Engelli Kamu Personeli tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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