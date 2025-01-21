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Haberler Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:41

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre adaylar tercihlerini, 27 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecek ve tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?

"EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?" sorusu yanıt arıyor. Adaylar tercihlerini, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştiriyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN SON?

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayacak ve 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?

Adaylar tercihlerini, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM EKPSS tercih sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alıyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?
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