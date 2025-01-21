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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
10:41
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS tercih kılavuzu geçtiğimiz hafta yayımlandı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre adaylar tercihlerini, 27 Ocak 2025 tarihine kadar yapabilecek ve tercih işlemleri saat 23.59'da sona erecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercih işlemleri bitti mi, ne zaman son? İşte, detaylar...