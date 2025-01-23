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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:15
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlar için16 Ocak'ta başlayan tercih süreci, 27 Ocak tarihinde erecek. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!