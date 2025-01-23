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Haberler Yaşam EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:15

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. Kamuda engelliler için ayrılan boş kontenjanlar için16 Ocak'ta başlayan tercih süreci, 27 Ocak tarihinde erecek. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih süreci devam ederken, gözler sonuç tarihine çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı,ÖSYM duyuruları ile ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Adaylar tercihlerini, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
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