EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından EKPSS tercih süreci devam ederken, gözler sonuç tarihine çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı,ÖSYM duyuruları ile ilan edilecek. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...