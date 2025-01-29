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EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:58
EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EKPSS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken 2025 tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyurulara çevirdi. 16-27 Ocak tarihleri arasında alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri sonrası, adaylar puanları ve tercih sıralamalarına göre uygun kadrolara atamaları gerçekleştirilecek. Daha yüksek puana sahip adaylar öncelikli olarak yerleşeceğinden, birinci tercihine yerleşemeyen adaylar sırasıyla ikinci ve üçüncü tercihlerine yönlendirilecek. Sonuçlar için osym.gov.tr adresi başında bekleyiş sürüyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?