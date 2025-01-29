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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:58

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken 2025 tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek duyurulara çevirdi. 16-27 Ocak tarihleri arasında alınan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri sonrası, adaylar puanları ve tercih sıralamalarına göre uygun kadrolara atamaları gerçekleştirilecek. Daha yüksek puana sahip adaylar öncelikli olarak yerleşeceğinden, birinci tercihine yerleşemeyen adaylar sırasıyla ikinci ve üçüncü tercihlerine yönlendirilecek. Sonuçlar için osym.gov.tr adresi başında bekleyiş sürüyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında uygun pozisyonlara yerleşmek adına sonuç sorgulama ekranı başında yerlerini aldı.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacak. Birden fazla puanı bulunan adaylar en üst eğitim düzeyinden en yüksek puanları geçerli olacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM EKPSS 2025 tercih sonuçları için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde yer vereceğiz.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?
EKPSS ile yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan-dal-bölüm-program ile kadrolar için aranan nitelikler arasında tutarlılık kontrol edilir. Bu durumlardan birinde tutarsızlık görüldüğünde tercih iptal edilebilir.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI 2025: ÖSYM ile EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sonuçlar ilan edildiğinde ÖSYM sonuç ekranından öğrenilebilecek.

EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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