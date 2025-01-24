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EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
11:43
EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Engelli memur alımı çerçevesinde yürütülen EKPSS tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. 16 Ocak'ta başlayan tercih işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve kura yöntemiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan boş kadrolara yerleştirme yapılacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar..