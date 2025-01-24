EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli memur alımları için 16 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih süreci, 27 Ocak 2025 tarihinde sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme ve kura yöntemiyle kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?İşte, detaylar.