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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.01.2025 11:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:43

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli memur alımı çerçevesinde yürütülen EKPSS tercih sürecinde sona yaklaşılıyor. 16 Ocak'ta başlayan tercih işlemleri, 27 Ocak 2025 tarihinde tamamlanacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve kura yöntemiyle, kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan boş kadrolara yerleştirme yapılacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar ise "EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" gibi soruların yanıtını arıyor. İşte, 2025 EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar..

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Engelli memur alımları için 16 Ocak'ta başlayan EKPSS tercih süreci, 27 Ocak 2025 tarihinde sona eriyor. ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme ve kura yöntemiyle kamu kurumlarındaki boş kadrolara yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Tercihlerini tamamlayan adaylar, EKPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?İşte, detaylar.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 16-27 Ocak 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.30'da başlayan EKPSS tercihleri, 27 Ocak 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar tercihlerini, 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecektir. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! 2025 ÖSYM EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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