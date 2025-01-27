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Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:38

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

EKPSS tercih sonuçları sorgulanıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri 16-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) duyurularına çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

EKPSS tercih sonuç tarihi son dakika araştırılıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilme işlemleri için EKPSS puanları esas alınacak. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

EKPSS SONUCU İLE YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI

Yerleştirme yapılırken sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/bölüm/program ile kadrolar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit
edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlar kullanılacaktır. Yerleştirmelerde geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınacaktır.

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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceklerdir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayların yerleştirmelerde mezun olduğu en üst eğitim düzeyinden almış olduğu en yüksek EKPSS puanı kullanılacaktır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerleşememiş olacaktır.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM EKPSS 2025 tercih sonuçları için resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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