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EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
18:38
EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS tercih sonuç tarihi ÖSYM kılavuzu!
EKPSS tercih sonuçları sorgulanıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı tercihleri 16-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleşti. Tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) duyurularına çevrildi. Peki, 2025 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte, detaylar...