EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: EKPSS tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS atama puanları ve tercih takvimi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Tercih kılavuzu içi gözler ÖSYM'deyken "EKPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...