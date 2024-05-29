Haberler
Yaşam
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: EKPSS tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:41
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: EKPSS tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve tercih kılavuzu gündeme geldi.. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tarafından "EKPSS tercih kılavuzu" araştırmasına başladı. Sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları son yıllarda yapılan atamaların puanlarını incelemeye koyuldu. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları tercihlerini yapacak adaylar tarafından inceleniyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...