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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 23:35
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
23:36
EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve tercih kılavuzu sorgulanıyor. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere hazırlandı. Sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları son yıllarda yapılan atamaların puanlarını incelemeye koyuldu. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanlarıyla tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...