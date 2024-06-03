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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 23:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 23:36

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih takvimi ve tercih kılavuzu sorgulanıyor. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere hazırlandı. Sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları son yıllarda yapılan atamaların puanlarını incelemeye koyuldu. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanlarıyla tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

EKPSS atama puanları ve tercih takvimi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte takip ediliyor. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Tercih kılavuzu içi gözler ÖSYM'deyken "EKPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, EKPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar..

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Yayınlandığında yer vereceğiz. Aşağıdaki yer verdiğimiz linklerden geçmiş yılların puanlarına ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024: ÖSYM ile EKPSS kılavuzu yayınlandı mı, tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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