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EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
08:36
EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri sorgulanıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere beklemeye başladı. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri