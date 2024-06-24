Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 24.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 08:36

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri sorgulanıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerini gerçekleştirmek üzere beklemeye başladı. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih takvimi gündemde. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzunu bekliyor. Tercih sürecinin başlamasıyla adaylar tercihlerini gerçekleştirecek ve kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Yayınlandığında yer vereceğiz. Aşağıdaki yer verdiğimiz linklerden geçmiş yılların puanlarına ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz

EKPSS TERCİH KILAVUZU ve TARİHİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercihleri ne zaman, belli oldu mu, nasıl yapılır?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

SON DAKİKA