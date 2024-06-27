Haberler
Yaşam
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
19:06
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri araştırılıyor. Orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar bekliyor. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri