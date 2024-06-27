EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih takvimi araştırmasın başlandı. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzuna göre seçimlerini gerçekleştirecek ve boş kadrolara yerleştirilecekler. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar