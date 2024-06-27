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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:06

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte EKPSS tercih kılavuzu ve tarihleri araştırılıyor. Orta öğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının katıldığı sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte boş kontenjanlar bekliyor. Kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSS2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları ve tercih takvimi tercihlerini yapacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 tercih tarihleri

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

EKPSS tercih kılavuzu ve tercih takvimi araştırmasın başlandı. Puanları kontrol eden adaylar tercih kılavuzuna göre seçimlerini gerçekleştirecek ve boş kadrolara yerleştirilecekler. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, tercih kılavuzu yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Yayınlandığında yer vereceğiz. Aşağıdaki yer verdiğimiz linklerden geçmiş yılların puanlarına ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Yayınlandığında yer vereceğiz. Aşağıdaki yer verdiğimiz linklerden geçmiş yılların puanlarına ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak belli oldu mu?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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