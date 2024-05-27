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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:52

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçları açıklandı. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tarafından "EKPSS tercih kılavuzu" araştırılmaya başlandı. Sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları son yıllarda yapılan atamaların puanlarını incelemeye başladı. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları binlerce aday tarafından kontrol ediliyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

EKPSS atama puanları ve tercih takvimi sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. Puanları açıklanan adaylar tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. Tercih kılavuzu içi gözler ÖSYM'deyken "EKPSS tercihleri ne zaman?" sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 2024 EKPSS tercih tarihleri belli oldu mu, nereden ve nasıl yapılır, taban puanları açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EKPSS tercih takvimi henüz yayınlanmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek.
Geçmiş yılları göz önünde bulundurduğumuzda genellikle tercih dönemi, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonraki 1-2 ay içerisinde başlıyor.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Yayınlandığında yer vereceğiz.

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