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EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu
Giriş Tarihi: 27.05.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
11:52
EKPSS TERCİH TARİHLERİ 2024: ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek? Taban puanları ve kılavuzu
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı EKPSS 2024 sonuçları açıklandı. Sonuçlarını kontrol eden adaylar tarafından "EKPSS tercih kılavuzu" araştırılmaya başlandı. Sınava katılan ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunları son yıllarda yapılan atamaların puanlarını incelemeye başladı. Ortaöğretim mezunları EKPSSP1 puanıyla, ön lisans mezunları EKPSSP2 puanıyla ve dört yıllık lisans mezunları ise EKPSSP3 puanlarıyla tercih yapabilecek. EKPSS taban puanları binlerce aday tarafından kontrol ediliyor. Peki; bu yıl EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak, nasıl yapılır? EKPSS tercih kılavuzu yayında mı? İşte, 2024 EKPSS tercih tarihleri...