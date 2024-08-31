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Giriş Tarihi: 31.08.2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 00:34

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri adayların gündemine yerleşti. ÖSYM AİS ekranından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu ve takvim araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen engelli personel adayları kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek.Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans EKPSS3 puan türlerinden atanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

ÖSYM tarafından kura usulüyle gerçekleştirilen EKPSS tercihleri adaylar tarafından sorgulanıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı puanlarına göre kura usulüyle yerleştirmeler yapılacak. osym.gov.tr adresinde kılavuz bekleniyor. İşte kpss tercih takvimi ve kilavuzu 2024

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.

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EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

EKPSS TABAN (ATAMA) PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak 2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.
Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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