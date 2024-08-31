Giriş Tarihi: 31.08.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
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EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri adayların gündemine yerleşti. ÖSYM AİS ekranından yayımlanması beklenen tercih kılavuzu ve takvim araştırılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen engelli personel adayları kura usulüyle boş kadrolara yerleştirilecek.Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans EKPSS3 puan türlerinden atanacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz yayımlandı mı? İşte detaylar