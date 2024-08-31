EKPSS TERCİH TAKVİMİ VE KILAVUZ SORGULAMA 2024: ÖSYM ile EKPSS tercih takvimi açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2. tercih kılavuzu ile tarihler netleşecek. Geçen yıllarda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi bir iki hafta içerisinde başlamıştı. Bu yılda aynı tarihlerde başlaması bekleniyor.