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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:47

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tercih kılavuzu gündemde. EKPSS taban ve tavan puanları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Kamuda engelli kadrosuna girmek için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih kılavuzu!

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS tercih tarihleri ve ÖSYM tercih kılavuzu yakından takip ediliyor. Sınav sonuçları ve puan bilgisi değerlendirme işlemlerinin duyurulmasıyla birlikte gözler EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Tercih kılavuzu ile birlikte taban puanları ve kontenjan bilgisi de yer alacak. Peki, EKPSS tercih kılavuzu 2024 yayınlandı mı, kadro ve kontenjanlar belli oldu mu?

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TAKVİM AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih takvimi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçen yıllar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih dönemi de 1-2 ay içerisinde başlıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

EKPSS 2024 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM EKPSS tercih takviminin netleşmesiyle kılavuzun da paylaşılması bekleniyor.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?

YERLEŞTİRME SÜRECİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?
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