Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:47
EKPSS TERCİH TARİHİ VE KILAVUZU 2024 tıkla-sorgula! | 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz açıklandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için tercih kılavuzu gündemde. EKPSS taban ve tavan puanları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler Kamuda engelli kadrosuna girmek için EKPSS tercihlerinin başlamasını bekleyen Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) EKPSS tercih kılavuzuna çevrildi. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte, EKPSS tercih kılavuzu!