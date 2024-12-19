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EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
14:24
EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu ve takvimi ÖSYM ekranında bekleniyor. Engelli adayların tercihlerini gerçekleştireceği alımlarda memur olmak isteyen adaylar uygun kadrolara başvurularını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan söz konusu sınavın puan geçerliliği henüz devam ederken adaylar kılavuzu sorguluyor. Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans EKPSS3 puan türlerinden alım olacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?