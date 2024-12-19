EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri kesinleşecek.

EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.