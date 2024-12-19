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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 19.12.2024 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:24

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı kılavuzu ve takvimi ÖSYM ekranında bekleniyor. Engelli adayların tercihlerini gerçekleştireceği alımlarda memur olmak isteyen adaylar uygun kadrolara başvurularını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan söz konusu sınavın puan geçerliliği henüz devam ederken adaylar kılavuzu sorguluyor. Eğitim seviyelerine göre ortaöğretim EKPSS1, ön lisans EKPSS2 ve lisans EKPSS3 puan türlerinden alım olacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman, kılavuz açıklandı mı?

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS tercih tarihleri kılavuzla birlikte araştırılmaya başladı. Engelli Kamu Personeli Sınavına giren adaylar puanlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki uygun engelli pozisyonlara yerleşmek için terchilerini gerçekleştirecek. Peki, EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı, kılavuz yayında mı?

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ENGELLİ MEMUR ATAMASI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Aralık tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından engelli memur atamalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı dahil kamudan özel sektöre, spordan çeşitli sosyal haklara kadar geniş bir yelpazede engellilerin yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra da aynı anlayışla yollarına devam edeceklerini kaydetti.

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EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 EKPSS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak 2024 EKPSS tercih kılavuzu ile birlikte tercih tarihleri kesinleşecek.
EKPSS tercihleri hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

EKPSS TERCİH KILAVUZU PAYLAŞILDI MI?
EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Açıklandığında yer vereceğiz.

EKPSS TERCİH TARİHLERİ VE KILAVUZ 2024: ÖSYM ile EKPSS tarihleri belli oldu mu, kılavuz yayınlandı mı?

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

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