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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
01:28
EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündem geldi. EKKPSS ile kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercih işlemleri ne zaman gerçekleşecek yakından takip ediliyor. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile birlikte ilan edilecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar…