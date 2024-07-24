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Haberler Yaşam EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!
Giriş Tarihi: 24.07.2024 01:28 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 01:28

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündem geldi. EKKPSS ile kamuda bulunan engelli kontenjanları için tercih işlemleri ne zaman gerçekleşecek yakından takip ediliyor. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM duyuruları ile birlikte ilan edilecek. Peki, 2024 EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile EKPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte, detaylar…

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

EKPSS tercih kılavuzu adayların gündeminde. 2024 EKPSS tercih sürecinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Bu kapsamda EKPSS taban ve tavan puanları açıklandı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ve taban - tavan puanları!

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin temmuz ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

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EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

EKPSS TABAN VE TAVAN PUANLAR

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor.

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!
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