EKPSS TERCİH KILAVUZU 2024 SORGULA | EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak? EKPSS tercih kılavuzu ve taban puanları!

EKPSS tercih kılavuzu adayların gündeminde. 2024 EKPSS tercih sürecinin başlamasını bekleyen adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak olan EKPSS tercih kılavuzuna çevirdi. Bu kapsamda EKPSS taban ve tavan puanları açıklandı. Peki, EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak belli oldu mu? İşte, 2024 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzu ve taban - tavan puanları!