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Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:44

EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. 2024 EKPSS branş bazında sıralamalar geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar!

EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

EKPSS tercihleri ne zaman, ayın kaçında yapılacak sorusu gündemde! Gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilirken, EKPSS tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte EKPSS 2024 sınavına giren adaylar branş bazında sıralamalarına göre tercih yapacak. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı?

EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

EKPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ

Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda.

Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama veya sınavdan sonra daha üst bir öğrenim düzeyinden mezun olma gibi nedenler, adaya, sınava girdiğinden farklı bir düzeyde tercih yapma hakkı tanımaz. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günü itibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur.

Tercih işleminde mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmaz.

EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadrolara yerleştirilir.

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacak.

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