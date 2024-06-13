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EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar
Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
16:44
EKPSS tercihleri BAŞLADI MI, ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihlerinin ne zaman başlayacağı sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt arıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına adaylar yerleştirilecek. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacak olan EKPSS tercihleri için adaylar geri sayıma başladı. 2024 EKPSS branş bazında sıralamalar geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından erişime açıldı. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak? EKPSS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte, ÖSYM AİS EKPSS branş bazında sıralamalar!