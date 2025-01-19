EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

2025 yılı EKPSS tercih süreci devam ederken, adaylar hem tercihlerin bitiş tarihini hem de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Engelli memur alımlarıyla ilgili süreçte son durum netleşmeye başlarken, tercih sürecine dair önemli tarihler ve açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?