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Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:40 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:40

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Engelli kamu personeli alımı için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman biteceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merakla bekliyor. İşte, 2025 yılı engelli memur alımıyla ilgili tüm detaylar...

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

2025 yılı EKPSS tercih süreci devam ederken, adaylar hem tercihlerin bitiş tarihini hem de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Engelli memur alımlarıyla ilgili süreçte son durum netleşmeye başlarken, tercih sürecine dair önemli tarihler ve açıklamalar da yakından takip ediliyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman bitecek? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinden, "2025-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Tercih işlemleri, 27 Ocak Cuma saat 23.59'da sona erecek.

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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

2025 EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Ocak tarihinde başlayan EKPSS tercihlerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

EKPSS tercihleri geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta açıklanmıştı. Tercih sonuçlarının bu yıl da şubat ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?

EKPSS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, Ek'te yer alan 2025-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?
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