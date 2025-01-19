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EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
15:40
EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 EKPSS tercihleri ne zaman bitecek, hangi tarihte?
2025 EKPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Engelli kamu personeli alımı için başvuru sürecinde sona yaklaşılıyor. Adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman biteceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağını merakla bekliyor. İşte, 2025 yılı engelli memur alımıyla ilgili tüm detaylar...