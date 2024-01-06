Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

Bu sorular partide çıkacak olası krizlerin habercisi olsa da kesin olan, İmamoğlu seçilirse İstanbul'un bir dönem daha belediye başkansız kalacağı.

Başarırsa, geçen 5 senede kayda değer bir icraatta bulunmadan kentin cebinden yediği gibi, yine 2028 hedefine kilitlenip belediyecilik değil siyaset yapacak.

