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Haberler Yaşam Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 09:53

Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi halinde İstanbul'un bir dönem daha belediye başkansız kalacağını belirterek, "Muhtemelen de İstanbul'a daha az uğrayacak. Bu seçimde CHP'ye yeni genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayını belirlemiyoruz; İstanbul'u ciddiye alacak, belediyeciliği küçümsemeyecek bir başkan seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

MELİH ALTINOK
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu dün ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını sıvadı ve İstanbul belediye başkanı adaylığını açıkladı.
Ama 5 yıl önce olduğu gibi yine İstanbul için soyunmadı. "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganlarıyla inleyen salonda adeta 2028 adaylığını ilan etti.

Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

Toplantıdan önce "Adaylarımızı Ekrem İmamoğlu belirlemiyor" diyen Özgür Özel, söylenildiği gibi emanetçi mi? Genel Başkan seçildiği partiyi ve cumhurbaşkanlığı adaylığını İmamoğlu'na altın tepsi içinde sunup ikinci, üçüncü adamlığa razı olur mu?

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Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

Bu sorular partide çıkacak olası krizlerin habercisi olsa da kesin olan, İmamoğlu seçilirse İstanbul'un bir dönem daha belediye başkansız kalacağı.
Başarırsa, geçen 5 senede kayda değer bir icraatta bulunmadan kentin cebinden yediği gibi, yine 2028 hedefine kilitlenip belediyecilik değil siyaset yapacak.

Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

Muhtemelen de İstanbul'a daha az uğrayacak.
Bu seçimde CHP'ye yeni genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayını belirlemiyoruz; İstanbul'u ciddiye alacak, belediyeciliği küçümsemeyecek bir başkan seçiyoruz.
Akıldan çıkarmamak lazım."

Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı

KATİL OLAY YERİNE DÖNDÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu, 25 Eylül'de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsetmişti.
Kürsüden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün'ün yeşil renge boyandığı "Yeni Ortadoğu" başlıklı bir harita göstermişti.

Haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi de İsrail toprağı olarak gösteriliyordu.

Yaklaşık iki hafta sonra 7 Ekim'de, Netanyahu'nun haritasındaki ekonomik koridorun Akdeniz'e açıldığı noktada adeta kıyamet koptu. O gün bugündür bölge diken üstünde.

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