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Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı
Giriş Tarihi: 06.01.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
09:53
Ekrem Bey, kolları sıvamakta biraz geç kalmadınız mı? | Melih Altınok yazdı
SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugün kaleme aldığı köşe yazısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi halinde İstanbul'un bir dönem daha belediye başkansız kalacağını belirterek, "Muhtemelen de İstanbul'a daha az uğrayacak. Bu seçimde CHP'ye yeni genel başkan ya da cumhurbaşkanı adayını belirlemiyoruz; İstanbul'u ciddiye alacak, belediyeciliği küçümsemeyecek bir başkan seçiyoruz." ifadelerini kullandı.