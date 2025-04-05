Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok’ta açtığı yayında binlerce lira topladı

Yılmaz B. kullanıcı adlı bir yayıncı, Ekrem İmamoğlu'na olan fiziki benzerliğini fırsata çevirdi. TikTok üzerinden yayın açan Yılmaz B., "Her şey çok güzel olacak" sloganı eşliğinde yaptığı taklitlerle binlerce liralık bağış topladı.