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Haberler Yaşam Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok'ta açtığı yayında binlerce lira topladı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:38 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 20:03

Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok'ta açtığı yayında binlerce lira topladı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemdeki yerini korurken durumu fırsat bilen bir vatandaş TikTok'ta açtığı yayınla binlerce para topladı. İmamoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken şahıs, "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile vurgun yaptı.

Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok’ta açtığı yayında binlerce lira topladı

Yılmaz B. kullanıcı adlı bir yayıncı, Ekrem İmamoğlu'na olan fiziki benzerliğini fırsata çevirdi. TikTok üzerinden yayın açan Yılmaz B., "Her şey çok güzel olacak" sloganı eşliğinde yaptığı taklitlerle binlerce liralık bağış topladı.

Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok’ta açtığı yayında binlerce lira topladı

Yayına takım elbise, gözlük ve İmamoğlu'na özgü mimiklerle çıkan Yılmaz B., konuşmalarında İmamoğlu'nu taklit etmeye çalıştı.

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Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok’ta açtığı yayında binlerce lira topladı

Sosyal medyada viral olan yayın, birçok kullanıcının dikkatini çekti.

İmamoğlu'na benzeyen şahıs TikTok'ta açtığı yayınla binlerce lira topladı