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Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok'ta açtığı yayında binlerce lira topladı
Giriş Tarihi: 05.04.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
20:03
Ekrem İmamoğlu benzerliğiyle vurgun yaptı! TikTok'ta açtığı yayında binlerce lira topladı
İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemdeki yerini korurken durumu fırsat bilen bir vatandaş TikTok'ta açtığı yayınla binlerce para topladı. İmamoğlu'na benzerliği ile dikkat çeken şahıs, "Her şey çok güzel olacak" sloganı ile vurgun yaptı.