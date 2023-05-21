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Vatandaştan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: Sonunda sizi İstanbul'da görebildik!
Giriş Tarihi: 21.05.2023 16:30
Güncelleme Tarihi: 21.05.2023
16:58
Vatandaştan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki: Sonunda sizi İstanbul'da görebildik!
Her felakette tatile giden, makam odasında ve sahada olması gerekirken balıkçıda yemek yiyen, vatandaşa hizmet etmek yerine il il gezip 7'li koalisyona oy isteyen Ekrem İmamoğlu, en sonunda İstanbul'a ayakbastı. İmamoğlu'nu İstanbul'da gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, "Sonunda sizi İstanbul'da görebildik. Çok şükür" diyerek İmamoğlu'na mesaj yolladı. O anlar kameralara böyle yansıdı