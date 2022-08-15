Haberler
Yaşam
Ekrem İmamoğlu'nun 'sorunu çözdük' dediği yerleri sel aldı; Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 15.08.2022 12:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
12:25
Ekrem İmamoğlu'nun 'sorunu çözdük' dediği yerleri sel aldı; Sosyal medya yıkıldı
İstanbul'da onlarca ilçede sele dönüşen yağmurla ilgili son dakika haberleri: Ekrem İmamoğlu'nun 'Altyapı, su baskınları ve sel sorunlarını çözdük' dediği birçok noktada sel suları akılalmaz noktalara ulaştı. Araçlar yağmur sularına gömülürken trafik kilitlendi, içinde yolcu olan metrobüsleri su bastı. İstanbul'un birçok bölgesinden gelen görüntülerle birlikte sosyal medyada gündem olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da binlerce tweet atıldı.