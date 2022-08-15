CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Alt yapı sorununu çözdük" dediği ve sel, su baskını gibi problemlerin yaşanmayacağını söylediği Maltepe'de yağan yağmurun ardından sokaklar göle döndü. İstanbul'da birçok ilçeden sayısız mağdur vatandaş haberi geldi. İçinde yolcu bulunan metrobüsleri su bastı. Göçük altında kalan bir vatandaşa ulaşılmaya çalışılırken onlarca ilçede sel suları ile mücadele ediliyor. Yaşanan aksaklıklar sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isim haline gelirken binlerce tepki tweeti atıldı. İşte Ekrem İmamoğlu hakkında atılan yağmur tweetleri ve İstanbul'un sel mağduriyetinden görüntüler