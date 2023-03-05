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Haberler Yaşam Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 05.03.2023 16:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 16:50

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

Dramatik komedi türündeki Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimleri buluşturuyor. 2016 yılında beyazperdede seyircisi ile buluşan yapımda Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkâri'de sürdüğü mütevazı yaşamı konu ediniliyor. Peki, Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Ekşi Elmalar filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

Bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filmi için geri sayım başladı. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimlerin yer aldığı film heyecanla bekleniyor. 2016 yılında vizyona giren dramatik komedi türündeki yapım, okuma yazma bilmeyen Muazzez ile ona fotoroman okuyan Özgür'ün, Reis'e yakalanmamak için gözlerden ırak yerlerde buluşup tüm şartlara rağmen yaşadıkları aşkı ele alıyor. Filmi yayın akışında gören izleyiciler "Ekşi Elmalar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Ekşi Elmalar filmi oyuncu kadrosu ve konusu…

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın kent çapında meşhur iki özelliği daha vardır: Biri herkesin imrendiği meyve bahçesi, ikincisi de evlenme çağına gelmiş, birbirinden güzel 3 kızı. Kasaba merkezine inmeyen, insan içine çok çıkmayan kızların taliplisi ise çoktur.

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Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya dek uzanır...

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

EKŞİ ELMALAR FİLMİ OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

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