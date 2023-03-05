Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi bu akşam TV’de!

Dramatik komedi türündeki Ekşi Elmalar filmi bu akşam televizyon ekranlarında film severlerle buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği film, Farah Zeynep Abdullah, Songul Öden, Şükran Ovalı, Şükrü Özyıldız gibi isimleri buluşturuyor. 2016 yılında beyazperdede seyircisi ile buluşan yapımda Aziz Özay karakterinin, üç güzel kızı ve Hakkâri'de sürdüğü mütevazı yaşamı konu ediniliyor. Peki, Ekşi Elmalar filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte, Ekşi Elmalar filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer...