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“Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti.” Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 21.07.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
22:04
“Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti.” Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti." Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı!