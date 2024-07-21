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Haberler Yaşam “Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti.” Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 21.07.2024 22:02 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 22:04

“Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti.” Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 21 Temmuz günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti." Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı!

Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti. Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. "Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti." Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte yanıtı!

Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti. Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu

Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti." Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır?

A-1

B-2

C-3

D-4

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Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti. Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu

İŞTE YANIT:

C-3

Eksoz arızası yüzünden egzosçuya gidip egsozu değiştirmem gerekti. Cümlesinde toplam kaç yazım yanlışı vardır? İşte Milyoner sorusu
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