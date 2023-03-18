Haberler Yaşam Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:48

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Eksun Gıda halka arz talep toplama 17 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Toplam 3 gün süren talep toplama sonucunda gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Bu noktada vatandaşlar, "Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. #EKSUN bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da hisseler işlem görecek. Fiyat olarak 48,90 TL belirlenirken, talep toplama oransal olarak alındı. Peki, Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar