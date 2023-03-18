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Giriş Tarihi: 18.03.2023 12:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 12:48

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Eksun Gıda halka arz talep toplama 17 Mart 2023 tarihinde sona erdi. Toplam 3 gün süren talep toplama sonucunda gözler borsa işlem tarihine çevrildi. Bu noktada vatandaşlar, "Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına yanıt arıyor. #EKSUN bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da hisseler işlem görecek. Fiyat olarak 48,90 TL belirlenirken, talep toplama oransal olarak alındı. Peki, Eksun Gıda halka arz kaç lot verdi? Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Eksun Gıda borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi soruları yanıt arıyor. 48,90 TL üzerinden talep toplama işlemleri 3 gün sürerken, halka arz Yıldız Pazar'da işlem görecek. Yatırımcılar, "Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte halka arz hakkında detaylar

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

EKSUN GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Eksun Gıda halka arz tarihi 15-16-17 Mart 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 3 gün sürdü.

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Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

EKSUN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Eksun Gıda, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Eksun Gıda 48,90 TL'den halka arz olacak.

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

EKSUN GIDA KAÇ LOT VERECEK?

Oransal dağıtım yönteminde yapılan talep toplamada kaç lot verildiği henüz yayımlanmadı.

Eksun Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Eksun Gıda halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

EKSUN HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak halka arz sonuçlarının 20 Mart'ta açıklanması öngörülürken, şirket paylarının ise 23 Mart tarihinde işlem görmesi bekleniyor.

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