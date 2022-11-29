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Haberler Yaşam Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:31

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Katar Dünya Kupası maçları bugün de gündemdeki yerini koruyor. Bu akşam ekranlara gelecek Ekvador Senegal maçı öncesinde taraftarlar milli takım kadrolarını araştırıyor. Ekvador Dünya Kupası kadrosu FIFA World Cup mücadelesi için hazırlandı. Heyecanlı maç öncesi Ekvador kadrosu aday liste ve ilk 11'ler ile sorgulanıyor. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da forma giydiği takım kupaya iddialı bir giriş yaptı. Peki, Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular? İşte, Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022…

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022 listesinde bulunan futbolcular Senegal karşısında mücadele edecek. Dünya Kupası maçları dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip ediliyor. Ekvador milli takımı futbolcuları ile gündemdeki yerini aldı. Aday kadroda yer alan oyuncular için heyecan dorukta. Bu akşam ekranlara gelecek Ekvador Senegal maçı öncesi ilk 11'ler de araştırma konusu. İşte, 2022 Ekvador Dünya Kupası Kadrosu…

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

DÜNYA KUPASI EKVADOR KADROSU 2022

Ekvador milli takım aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Moisés, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez

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Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Savunma: Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres, William Pacho

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Orta saha: Carlos Gruezo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alan Franco, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Romario Ibarra

Forvet: Djorkaeff Reasco, Énner Valencia, Kevin Rodríguez, Michael Estrada

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

MUHTEMEL 11'LER

Ekvador: Galindez, Porozo, Torres, Hincapie, Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan, Plata, Estrada, Valencia (Sarmiento)

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Sarr, Mendy, Gueye, Diatta, Dia, Diedhiou

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