Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Katar Dünya Kupası maçları bugün de gündemdeki yerini koruyor. Bu akşam ekranlara gelecek Ekvador Senegal maçı öncesinde taraftarlar milli takım kadrolarını araştırıyor. Ekvador Dünya Kupası kadrosu FIFA World Cup mücadelesi için hazırlandı. Heyecanlı maç öncesi Ekvador kadrosu aday liste ve ilk 11'ler ile sorgulanıyor. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın da forma giydiği takım kupaya iddialı bir giriş yaptı. Peki, Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular? İşte, Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022…