Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022: Ekvador milli takım kadrosunda kimler var, hangi futbolcular?

Ekvador Dünya Kupası kadrosu 2022 listesinde bulunan futbolcular Senegal karşısında mücadele edecek. Dünya Kupası maçları dünyanın dört bir yanından ilgiyle takip ediliyor. Ekvador milli takımı futbolcuları ile gündemdeki yerini aldı. Aday kadroda yer alan oyuncular için heyecan dorukta. Bu akşam ekranlara gelecek Ekvador Senegal maçı öncesi ilk 11'ler de araştırma konusu. İşte, 2022 Ekvador Dünya Kupası Kadrosu…