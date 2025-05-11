Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 23:29

El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

El Clasico heyecanı bir kez daha futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İspanya La Liga'nın 35. haftasında ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele, Barcelona'nın bu sezon maçlarını oynadığı Montjuic Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. La Liga'da zirve yarışı da oldukça kızışmış durumda. 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona'yı, 75 puanla ikinci sıradaki Real Madrid takip ediyor. Peki, nefes kesecek Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler, El Clasico'da forma giyecek mi?

El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

El Clasico heyecanı zirvede! La Liga'nın 35. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşmada Barcelona, Real Madrid'i Montjuic Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. Liderlik koltuğunda oturan Katalan ekibi, ezeli rakibinin 4 puan önünde. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı ise merak konusu. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte El Clasico heyecanına dair ayrıntılar...

El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

İspanya La Liga 35. hafta müsabakaları kapmasında düzenlenecek Barcelona - Real Madrid maçı, 11 Mayıs 2025 Pazar günü oynanacak ve saat 17.15'te başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EL CLASİCO HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Montjuic Olimpiyat Stadı'nda hakem Alejandro Hernandez'in düdüğü ile başlayacak Barcelona - Real Madrid maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARDA GÜLER İLK 11'DE FORM GİYECEK Mİ?

El Clasico heyecanı yaklaşırken, milli futbolcumuz Arda Güler'in sahada olup olmayacağı merak konusuydu. İspanya'dan gelen son haberler ise Türk futbolseverleri sevindirdi.

El Chiringuito TV'nin haberine göre; Real Madrid Teknik Direktörü, 20 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'e Barcelona karşısında ilk 11'de görev verecek.

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Arda, 5 gol ve 9 asistle takımına katkı sağladı. Yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Arda, özellikle son oynanan Celta Vigo maçında 1 gol ve 1 asistle galibiyetin kilit isimlerinden biri olmuştu.

El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA MUHTEMEL İLK 11

Szczesny, Garcia, Cubarsi, Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Ferran Torres.