El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

El Clasico heyecanı zirvede! La Liga'nın 35. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşmada Barcelona, Real Madrid'i Montjuic Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek. Liderlik koltuğunda oturan Katalan ekibi, ezeli rakibinin 4 puan önünde. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı ise merak konusu. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte El Clasico heyecanına dair ayrıntılar...