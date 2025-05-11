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El Clasico | Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
23:29
El Clasico heyecanı bir kez daha futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İspanya La Liga'nın 35. haftasında ezeli rakipler Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele, Barcelona'nın bu sezon maçlarını oynadığı Montjuic Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. La Liga'da zirve yarışı da oldukça kızışmış durumda. 79 puanla liderlik koltuğunda oturan Barcelona'yı, 75 puanla ikinci sıradaki Real Madrid takip ediyor. Peki, nefes kesecek Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler, El Clasico'da forma giyecek mi?