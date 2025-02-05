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Haberler Yaşam ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:06

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu?

Elazığ'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025'te okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Elazığ Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle okul tatili kararını gündeme getirdi. Peki, yarın Elazığ'da okular tatil mi, 6 Şubat Elazığ okullar var mı yok mu? İşte Valilikten yapılan resmi açıklamayla ilgili detaylar.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?

Elazığ'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler için 6 Şubat 2025'te okulların tatil olup olmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okul tatili kararını duyurdu. Peki, 6 Şubat'ta Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamayla ilgili detaylar…

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ merkezde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.


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ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Mevcut yağışın sabah saatlerinden itibaren kar yağışına döneceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle şehir merkezimizde 6 Şubat günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. İlçelerimizde kaymakamlarımız durumu değerlendirerek ilçeleri ile ilgili kararları vereceklerdir.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?

Ayrıca engelli çalışanlarımız ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaklardır. Lütfen gününüzü kitap okuyarak ve 6 Şubat asrın felaketinin yıldönümü olduğunu düşünerek evlerinizde deprem tehlikesi hususunda risk olasılıklarını ebeveynlerinize hatırlatarak ve tedbir almalarını sağlayarak geçirin" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?
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