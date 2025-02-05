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ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
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ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ'da yarın okullar var mı yok mu?
Elazığ'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, 6 Şubat 2025'te okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Elazığ Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması, kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle okul tatili kararını gündeme getirdi. Peki, yarın Elazığ'da okular tatil mi, 6 Şubat Elazığ okullar var mı yok mu? İşte Valilikten yapılan resmi açıklamayla ilgili detaylar.