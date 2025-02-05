ELAZIĞ OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten Son Dakika Açıklaması: 6 Şubat Elazığ’da yarın okullar var mı yok mu?

Elazığ'da etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler için 6 Şubat 2025'te okulların tatil olup olmayacağı konusunda soru işaretlerine yol açtı. Elazığ Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklaması, kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okul tatili kararını duyurdu. Peki, 6 Şubat'ta Elazığ'da okullar tatil mi? Elazığ Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamayla ilgili detaylar…