Haberler Yaşam ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:56

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi haftalık olarak açıklanan kura takvimi doğrultusunda il bazında devam ediyor. TOKİ Elazığ kura sonuçları için gözler bugün gerçekleşen çekilişe çevrildi. 1831 konuttan birinin sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Bu bağlamda "23 Kasım 2022 Elazığ TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Elazığ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ve nihai isim listesi!