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Haberler Yaşam ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:56

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi haftalık olarak açıklanan kura takvimi doğrultusunda il bazında devam ediyor. TOKİ Elazığ kura sonuçları için gözler bugün gerçekleşen çekilişe çevrildi. 1831 konuttan birinin sahibi olmanın hayaliyle projeye başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Elazığ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Bu bağlamda "23 Kasım 2022 Elazığ TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Peki, TOKİ Elazığ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ve nihai isim listesi!

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura sonuçları bugün canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası ilan edilecek. 1831 konutun sahibini bulacağı Elazığ TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. Projeye başvuru yapan vatandaşlar, ''23 Kasım 2022 TOKİ Elazığ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, nihai isim listesi sonuç sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu, Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil, Arıcak, Alacakaya ilçeleri için TOKİ Elazığ kura çekimi canlı yayın ekranı ile Elazığ TOKİ sonuçları isim listesi gündemde. Peki, Elazığ TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 10 ilçede toplamda 1831 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekilişi, 23 Kasım 2022 tarihinde yapılıyor.

23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan kuralar, Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekiliyor.

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ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ELAZIĞ KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Elazığ kura çekimi 23 Kasım saat 10.00'da başladı. İşte TOKİ Elazığ evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Elazığ Merkez 600 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00 Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

Elazığ Kovancılar 214 / Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Karakoçan 188 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Palu 282 Sosyal Konut / 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Yurtbaşı 79 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Keban 88 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Elazığ Ağın 120 Sosyal Konut Projesi 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Baskil 80 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ İli Arıcak İlçesi Erimli 30 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ İli Arıcak İlçesi 75 Sosyal Konut: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

Elazığ Alacakaya 75 Sosyal Konut Projesi: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2022 || 1831 Sosyal konut TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

2022 TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Elazığ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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