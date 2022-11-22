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Haberler Yaşam Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:59

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1831 konutun sahibini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekimi, her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Elazığ TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Elazığ TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalar yapıyor. Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu, Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil, Arıcak, Alacakaya kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemde. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Elazığ'ın Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu, Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil, Arıcak, Alacakaya ilçelerinde inşa edilecek 1831 konutun hak sahibini bulacağı çekiliş, noter huzurunda ve canlı olarak yapılacak. Emekli, genç ve engelli gibi kategorilerde başvuruları alınan projede TOKİ Elazığ kura çekimi sonuçları tarihi ve saati araştırılıyor. İl bazında yapılan sosyal konut TOKİ kura çekilişi, 2023 Mart ayına kadar sürecek. Belirlenen takvim doğrultusunda Elazığ TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi gündemdeki yerini aldı. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2+1 3+1 sosyal konut TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi!

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

81 ili kapsayan sosyal konut projesi kapsamında TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi, ilk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için belirlendi.

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; 10 ilçede toplamda 1831 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekilişi, 23 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak kuralar, Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda çekilecek.

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Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ ELAZIĞ KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Elazığ kura çekimi 23 Kasım saat 10.00'da başlayacak. İşte TOKİ Elazığ evlerinin yapılacağı ilçeler ve sayıları:

Elazığ Merkez 600 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00 Elazığ Fırat Üniversitesi Kapalı Spor Salonu

Elazığ Kovancılar 214 / Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Karakoçan 188 Sosyal Konut 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Palu 282 Sosyal Konut / 23.11.2022 / 10:00

Elazığ Yurtbaşı 79 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Elazığ Keban 88 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Ağın 120 Sosyal Konut Projesi 24.11.2022 / 10:00

Elazığ Baskil 80 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ İli Arıcak İlçesi Erimli 30 Sosyal Konut 24.11.2022 / 10:00

Elazığ İli Arıcak İlçesi 75 Sosyal Konut: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

Elazığ Alacakaya 75 Sosyal Konut Projesi: Başvuru sayısı az hak sahipliği kurası çekilmeyecek

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

2022 TOKİ ELAZIĞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Elazığ kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOK'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

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