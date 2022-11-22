Haberler Yaşam Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 22.11.2022 09:59 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 09:59

Elazığ TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? Elazığ TOKİ kura sonuçları 2+1 3+1 nihai isim listesi sorgulama ekranı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için TOKİ kura çekimi tüm hızıyla devam ediyor. Elazığ TOKİ kura çekimi tarihi ve saati de belli oldu. 1831 konutun sahibini bulacağı TOKİ Elazığ kura çekimi, her ilde olduğu gibi canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşecek. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar, konut sahibi olup olmadıklarını öğrenmek için Elazığ TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ve Elazığ TOKİ sonuçları isim listesi şeklinde araştırmalar yapıyor. Merkez, Kovancılar, Karakoçan, Palu, Yurtbaşı, Keban, Ağın, Baskil, Arıcak, Alacakaya kura sonuçları 2+1 3+1 listesi gündemde. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, TOKİ Elazığ kura sonuçları sorgulama ekranı ve nihai isim listesi.