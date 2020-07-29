Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı saran corona virüs nedeniyle bu sene hayatımızdaki çoğu alışkanlık değişti. Ramazan ayının sonundaki bayram namazına hem sokağa çıkma yasağı olması hem de camilerin ibadete kapalı olması nedeniyle katılamadık. Bayram namazı geçen sefer kılınamadı bu bayram ise camiler açık olacak, herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması da söz konusu değil. Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri burada! Erzincan ve Elazığ şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun cevabı özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...