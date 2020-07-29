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Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
İslam dünyası için son derece değerli ve önemli olan mübarek Kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arife günü ile bayram sabahı en çok merak edilen konular arasında bayram namazı saatleri yer alıyor. Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri de belli oldu. 2020 Kurban bayram namazı Erzincan ve Elazığ'da saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının resmi açıklaması...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
16:48
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
16:49
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