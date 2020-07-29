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Elazığ ve Erzincan ! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

İslam dünyası için son derece değerli ve önemli olan mübarek Kurban bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Arife günü ile bayram sabahı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri de belli oldu. 2020 Kurban bayram namazı Erzincan ve Elazığ'da saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığının resmi açıklaması...

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 16:49
Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı saran corona virüs nedeniyle bu sene hayatımızdaki çoğu alışkanlık değişti. Ramazan ayının sonundaki bayram namazına hem sokağa çıkma yasağı olması hem de camilerin ibadete kapalı olması nedeniyle katılamadık. Bayram namazı geçen sefer kılınamadı bu bayram ise camiler açık olacak, herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması da söz konusu değil. Elazığ ve Erzincan burada! Erzincan ve Elazığ şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın merakla beklediği 'bayram namazı saat kaçta' sorusunun cevabı özel olarak hazırladığımız içeriğimizde...

Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

ELAZIĞ VE ERZİNCAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! ERZİNCAN VE ELAZIĞ'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu sene Elazığ'da bayram namazı 05.56'da kılınacak. Erzincan şehrimizde ise bayram namazı 05.53'te kılınacak.

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Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

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Elazığ ve Erzincan bayram namazı saatleri! Erzincan ve Elazığ 2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
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