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’da soğuk hava yüzünden buz tuttu

Giriş Tarihi: 02.01.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2019 16:51
Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi 'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Belirli aralıklarla kar yağışın devam etmesi ve geceleri -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj gölünün büyük bir kısmını dondurdu.

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Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Bölgede yapılan mesire alanı ve seyir terasları ile yazın ayrı kışın ayrı güzel olan baraj gölü, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, , Malatya, Tunceli ve Bingöl için kar yağışının aralıklı olarak devam edeceğini söyledi.

Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Kar yağışı ile birlikte sıcaklıklarda 4 ve 6 arasında derecelik artış olacağını bildirdi.

Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Oluşan görüntülerse kartpostal fotoğraflarını aratmadı.

Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

FOTOĞRAFLAR:İHA

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