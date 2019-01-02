Elazığ’da Cip Barajı soğuk hava yüzünden buz tuttu

Türkiye genelinde bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Belirli aralıklarla kar yağışın devam etmesi ve geceleri -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Cip Baraj gölünün büyük bir kısmını dondurdu. Bölgede yapılan mesire alanı ve seyir terasları ile yazın ayrı kışın ayrı güzel olan baraj gölü, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl için kar yağışının aralıklı olarak devam edeceğini söyledi. Kar yağışı ile birlikte sıcaklıklarda 4 ve 6 arasında derecelik artış olacağını bildirdi. Oluşan görüntülerse kartpostal fotoğraflarını aratmadı. FOTOĞRAFLAR:İHA