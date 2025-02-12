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Haberler Yaşam ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:47

ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce öğrenci ve veli, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla sorguluyor. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, kentte kar yağışının şiddetli olacağı bildirildi. Peki, 13 Şubat Perşembe Elazığ'da yarın okullar tatil mi?

ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak konusu oldu. Elazığ Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Elazığ'da okullar var mı, yok mu, son durum ne? İşte, ayrıntılar...

ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Elazığ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 13 Şubat günü ara verildi.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre kar yağışının sabah saatlerinde yoğunlaşması beklenmektedir. Bu nedenle il genelinde 13 Şubat Salı günü okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir. Öğrencilerimizin bu süreyi kitap okuyarak ve derslerine çalışarak değerlendirmelerini öneriyoruz. Ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

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ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

ELAZIĞ'DA HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde hava çok bulutlu olacak ve aralıklı olarak karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek. Adıyaman'ın kuzey kesimleri, Malatya'nın güneyi, Tunceli'nin kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu ile Bingöl çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde meydana gelebilecek buzlanmaya karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Elazığ'da karla karışık yağmur etkisini sürdürecek.

ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
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