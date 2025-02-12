ELAZIĞ’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ’da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve veliler tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak konusu oldu. Elazığ Valiliğinden konuyla ilgili açıklama geldi. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Elazığ'da okullar var mı, yok mu, son durum ne? İşte, ayrıntılar...