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ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
20:47
ELAZIĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Elazığ'da okullar var mı yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Elazığ'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce öğrenci ve veli, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla sorguluyor. MGM'nin hava durumu tahminlerine göre, kentte kar yağışının şiddetli olacağı bildirildi. Peki, 13 Şubat Perşembe Elazığ'da yarın okullar tatil mi?