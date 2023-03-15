Haberler Yaşam Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:51

Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Şanlıurfa Valiliği, okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bu noktada gözler 16 Mart Perşembe Elazığ'da okul var mı yok mu sorusunun yanıtına çevrildi. Elazığ Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, MGM ile haftalık Elazığ hava durumu…