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Haberler Yaşam Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:51 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:51

Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi edildi, kaç gün tatil? Gözler Valilik açıklamalarında!

16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 14-20 Mart tarihli hava tahmin raporu ile deprem bölgesi için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Deprem bölgesinde yer alan Adıyaman ve Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken Şanlıurfa Valiliği, okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Bu noktada gözler 16 Mart Perşembe Elazığ'da okul var mı yok mu sorusunun yanıtına çevrildi. Elazığ Valiliği tarafından konuya dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, 16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil edildi mi? İşte, MGM ile haftalık Elazığ hava durumu…

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Elazığ Valiliği’nde!

16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar tatil mi sorusu kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış sonucu çok sayıda ev ve işyerini su bastı, yollar göle döndü. Valilik okulların bir gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. MGM tarafından deprem bölgesi için yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası "16 Mart Perşembe Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarın Elazığ'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı için gözler valilikten gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Elazığ Valiliği okul tatili açıklaması ve konu ile ilgili son gelişmeler…

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Elazığ Valiliği’nde!

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Elazığ Valiliği’nde!

DEPREM BÖLGESİNE TURUNCU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, K.Maraş, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Kilis için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Elazığ Valiliği’nde!

16-20 MART 2023 ELAZIĞ HAVA DURUMU

16 Mart Perşembe: Yağmurlu 8 - 16 °C

17 Mart Cuma: Yağmurlu 5 - 16 °C

18 Mart Cumartesi: Yağmurlu 5 - 13 °C

19 Mart Pazar: Yağmurlu 7 - 10 °C

20 Mart Pazartesi: Yağmurlu 6 - 12 °C

Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 16 Mart Perşembe Elazığ’da okullar açık mı, kapalı mı? Gözler Elazığ Valiliği’nde!

16 MART PERŞEMBE ELAZIĞ 'DA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Mart Perşembe günü Elazığ'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının ise 10 ila 15 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

Konuyla ilgili Elazığ Valiliği duyuruları yakından takip ediliyor. Sağanak yağışın görüleceği kent genelinde 16 Mart 2023 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Elazığ'da okulların tatil edilmesi ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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