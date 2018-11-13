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direğine çarpan minibüs parçalandı!

Giriş Tarihi: 13.11.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 08:38
Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

'nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen da 2 kişi feci şekilde can verdi.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

; Fethiye- Antalya Karayolu Osman Kaya Bulvarı Çatalarık mevkisinde meydana geldi. Soner Tülü (30) kullandığı 26 LA 075 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü.

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Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

Refüjde yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs daha sonra aydınlatma direğine çarptı. yı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

Olay yerine itfaiye, çok sayıda Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede Soner Tülü ve minibüsteki 40 yaşındaki Dilek Karayel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

Tülü ve Karayel'in cesetleri polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. da hayatını kaybedenlerin yakıları sinir krizi geçirdi.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!

ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çok sürdürüyor.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı!
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