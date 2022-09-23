Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 23.09.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 10:45

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

Soğuk havaların hakim olmasıyla beraber elektrik fatura desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik fatura desteği veriliyor. Bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, elektrik fatura desteği başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir? İşte, e-Devlet ile 2022 elektrik fatura desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında tüm merak edilenler…

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

Sıcak havalar geride kaldı ve soğuk havalar kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Kış aylarında elektrik faturalarının yüksek gelmesinden endişe duyan vatandaşlar, elektrik fatura desteği ile ilgili araştırmalarına başladı. Bu noktada ''Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, kimlere ne kadar verilir?'' sorularının yanıtları merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hanedeki birey sayısına göre verilen elektrik tüketim desteği tutarı, 206 TL'ye çıkarılmıştı. İşte, e-Devlet ile 2022 elektrik fatura desteği başvuru ekranı ve konuyla ilgili tüm merak edilenler…

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

Düzenli sosyal yardım/2022 sayılı yasa kapsamında aylık almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanmaktadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Söz konusu destek programından, SYD Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; düzenli merkezi yardım ve aylıklara (Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim - Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı)ilişkin hak sahipliği belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden haneler faydalandırılmaktadır.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

ÖDEME ZAMANI VE ÖDEME MİKTARI NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

Herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NE KADAR?

1-2 kişilik muhtaç hanelere 103

3 kişilik muhtaç hanelere 137,33

4 kişilik muhtaç hanelere 171,67

5 kişilik muhtaç hanelere 206 TL ödenmektedir.

SON DAKİKA