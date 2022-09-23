ELEKTRİK FATURA DESTEĞİ 2022: e-Devlet ile Elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir?

Soğuk havaların hakim olmasıyla beraber elektrik fatura desteği ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Elektrik faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahibi hanelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından elektrik fatura desteği veriliyor. Bu destek ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, elektrik fatura desteği başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, elektrik fatura desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilir? İşte, e-Devlet ile 2022 elektrik fatura desteği başvuru ekranı ve şartları hakkında tüm merak edilenler…