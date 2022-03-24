Haberler Yaşam ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:42

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

Her gün olduğu gibi "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuyla AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın duyurular ekranı yakından takip ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren kesinti yaşanan il ve ilçelerde elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için enerji şirketlerinin duyuruları inceleniyor. Kurumların bilgisi dahilinde gerçekleşen planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerine de internetten ulaşılabiliyor. Peki Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi listesi ve tüm detaylar...