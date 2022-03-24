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Haberler Yaşam ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:42

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

Her gün olduğu gibi "İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuyla AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın duyurular ekranı yakından takip ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren kesinti yaşanan il ve ilçelerde elektriğin ne zaman geleceğini öğrenmek için enerji şirketlerinin duyuruları inceleniyor. Kurumların bilgisi dahilinde gerçekleşen planlı kesintilerin başlangıç ve bitiş saatlerine de internetten ulaşılabiliyor. Peki Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi listesi ve tüm detaylar...

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından resmi siteler üzerinden duyurulan kesintilerin yaşandığı ilçelerde ikamet eden vatandaşlar "Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ 24 Mart 2022 elektrik kesintisi listesi ve tüm detaylar...

ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

24 MART 2022 İSTANBUL GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13713686

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SONBAHAR, TÜRKSOY sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13625319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAŞER, BEYKAN, HAZİN, NİLSU sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13620316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (Devamı için bir önceki sayfada bulunan linkleri ziyaret ediniz)

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