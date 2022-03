ELEKTRİK KESİNTİSİ GÜNCEL LİSTE - Elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 24 Mart 2022 elektrik kesintisi olan ilçeler

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 13713686



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah SONBAHAR, TÜRKSOY sk bölgelerinde 24/03/2022 09:00:00 - 24/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 13625319



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah BAŞER, BEYKAN, HAZİN, NİLSU sk bölgelerinde 24/03/2022 12:00:00 - 24/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 13620316



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ATAKAN, BAŞARAN, EMRAH, FEDAKAR, GÜZEL PARK, IHLAMUR ÇİÇEĞİ, KERMES, MUHTEŞEM, SELDA, TUNÇ, ÜLKÜMEN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞARAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN sk bölgelerinde 24/03/2022 14:00:00 - 24/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (Devamı için bir önceki sayfada bulunan linkleri ziyaret ediniz)