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Haberler Yaşam Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama
Giriş Tarihi: 22.04.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 09:30

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Güncel elektrik kesinti listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bugün İstanbul'un Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerine bir süreliğine elektrik verilmeyecek. Elektrik arıza kesintisi olan ilçeleri öğrenmek isteyenler "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesinti programını duyurdu. Listeye göre; 22 Nisan Cuma günü İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu noktada, "Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ

NO: 15413924

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, BOZDAĞ, CANDARLI, DEMİRCİ, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, GÜNEŞLİ, KAHRAMAN, KARINCA, KARLI, KELEBEK, KIRCI, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, PİRİNÇ, SAKARYA, SANAYİ, SULUKUYU, TUNÇ, YUVA, ÇAKIL, İNCİR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARANFİL sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15245697

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 98., PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 22/04/2022 08:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15433316

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 22/04/2022 09:30:00 - 22/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15460059

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 22/04/2022 12:00:00 - 22/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

BEDAŞ ELEKTRİK ARIZA KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK ARIZA KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama
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