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Haberler Yaşam Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula
Giriş Tarihi: 28.04.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 09:21

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

28 Nisan Perşembe günü elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Güncel elektrik kesinti programını öğrenmek isteyenler ilgili kurumun sitesinde sorgulama yapabiliyor. Listeye göre; bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde bir süreliğine elektrik olmayacak. Bu noktada, "Elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama ve tüm detaylar…

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

Elektrik kesintisi güncel sorgulama AYEDAŞ ve BEDAŞ üzerinden yapılıyor. İstanbul'un belirli ilçelerinde yaşanan kesinti sebebiyle vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta, hangi ilçelerde kesinti var sorusuna yanıt arıyor. İşte 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ Elektrik kesintisi arıza sorgulama

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

28 NİSAN AYEDAŞ- BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

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Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

AVCILAR

NO: 16622951

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622937

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622932

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16174315

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20582316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 20573959

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

BAKIRKÖY

NO: 16622327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15486369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:01:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16480316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16663319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 171., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573873

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN, MANYAS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/04/2022 21:00:00 - 29/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 16622923

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341450

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, HÜLYA, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MEHMET KARACA, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, BULGURCU, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15413843

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 16622939

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk // Büyükçekmece ilce -ÖMERLİ mah sk // ESENYURT ilce -SANAYİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20638316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20642316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SİNANOBA mah BAŞAR, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, DİDEM, ERDEM 1, ERTEKİN, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÇARMIKLI, ÜNLÜSOY sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622357

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ARAFAT, ARKADAŞ, ATEŞÇİÇEĞİ, AYBARS ÇIKMAZI, BANU, DEFNE 5, DENİZKIZI, KALENDER 2, KALYON 1, LEVENT, MENDİL, ULUBATLI, ÇİTLENBİK, ÖZDEN, İNÖNÜ 2 sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20639316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah TAŞOCAĞI, ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 20554316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah GÖKÇEALİ, HANİCE, KIBRIS ŞEHİDİ ABDÜLKADİR TANGUÇ, KIRAN, ÖZTÜRK ÇIKMAZI, ŞAİR NECMETTİN HALİL ONAN sk / İNCEĞİZ mah MERA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:30:00 - 28/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 16709679

İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYÜBİ mah, 1596., 1597., 1598., 1599. sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20510044

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466311

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah SEVGİ, ÖZLEM sk / SAADETDERE mah 7., MARMARA sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466310

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2646., GENÇ OSMAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20605316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658. sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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