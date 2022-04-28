Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

BAKIRKÖY

NO: 16622327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 15486369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:01:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16480316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16663319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 171., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20573873

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN, MANYAS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/04/2022 21:00:00 - 29/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 16622923

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341450

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, HÜLYA, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MEHMET KARACA, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, BULGURCU, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15413843

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.