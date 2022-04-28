Elektrikler ne zaman gelecek? 28 Nisan 2022 AYEDAŞ ve BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler listesi sorgula

AVCILAR
NO: 16622951
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622937
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622932
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16174315
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20582316
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 16622928
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 20573959
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.