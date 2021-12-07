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Haberler Yaşam Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:01

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞAYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi gün içerisinde binlerce kişinin gündemine taşınıyor. Çeşitli arıza ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleşen kesintilerin ardından "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum...

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları bugün de sabah saatleriyle beraber hız kazandı. "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?" soruları bu noktada yanıt ararken öte yandan 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum kurumun sitesi üzerinden paylaşıldı. Peki, Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? İşte detaylar...

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

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Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 07/12/2021 01:00:00 - 07/12/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

NO: 8379456

İSTANBUL AVCILAR ilce -DENİZKÖŞKLER mah sk / GÜMÜŞPALA mah sk bölgelerinde 05/12/2021 09:00:00 - 05/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439188

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BERKER, DENİZKÖŞKLER, ÇAVUŞOĞLU, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8439189

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, KATİP AHMET, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 07/12/2021 13:00:00 - 07/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8421873

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ sk bölgelerinde 07/12/2021 20:00:00 - 08/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

NO: 8437887

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:01:00 - 07/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8442320

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ATATÜRK, KOÇMAN, MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KOÇMAN, KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk // bölgelerinde 07/12/2021 03:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8437888

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 07/12/2021 04:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197368

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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