Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde kesinti var? 7 Aralık BEDAŞ – AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve son durum

NO: 8437887
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1473., 1485. sk bölgelerinde 07/12/2021 00:01:00 - 07/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8442320
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk / BAĞLAR mah 10., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., ATATÜRK, KOÇMAN, MEHMET AKİF, OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk / GÜNEŞLİ mah 1250., 1252., 1253., 1362., KOÇMAN, KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah ATATÜRK, CUMHURİYET sk // bölgelerinde 07/12/2021 03:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8437888
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 07/12/2021 04:00:00 - 07/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 8197368
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1293., 1296., 1297., 1300., 1313., MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/12/2021 09:00:00 - 07/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.