ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU!

Konseyde 4 eleme adayının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı eşleşmenin Poyraz-Doğuş, Yunus Emre-Efecan eşleşmesi olacağını söyledi.



Ayrıca Ilıcalı, Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalmasından dolayı, bu haftanın eleme adaylarının potadaki diğer isimlerle oyuna çıkacağını açıkladı.



Buna göre düelloda Batuhan ve Sedat düellosunun kaybedeni Mehmet ile oynayacak, onun kaybedeni de bu haftanın adaylarındaki sonuncu isimle oynayacak.