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ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
22:11
ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni bir düello oyunuyla birlikte haftanın adaya veda ismi netleşiyor.Son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Potadaki yarışmacılar, düelloda adada kalmak için mücadele verecek. Ayrıca, geçen hafta yarım kalan Batuhan ve Sedat'ın düellosu da bu akşam ekrana gelecek. 20 Şubat 2025 Survivor kim elendi, hangi isim adaya veda etti?