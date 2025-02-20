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Giriş Tarihi: 20.02.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:11

ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yeni bir düello oyunuyla birlikte haftanın adaya veda ismi netleşiyor.Son dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları netleşti. Potadaki yarışmacılar, düelloda adada kalmak için mücadele verecek. Ayrıca, geçen hafta yarım kalan Batuhan ve Sedat'ın düellosu da bu akşam ekrana gelecek. 20 Şubat 2025 Survivor kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim netleşiyor. 20 Şubat 2025'te oynanacak düellolarda, haftanın eleme adayları ve geçen haftadan kalan eşleşmeler mücadele edecek. Bu haftanın potasında Poyraz, Efecan, Yunus Emre ve Doğuş bulunurken geçen hafta yarım kalan düellodan Batuhan ve Sedat yer alıyor. Peki, Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti?

ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da düello mücadeleleri sonrası adaya veda eden isim belli olacak. Sedat ve Batuhan düellosunda kaybeden Mehmet ile yarışacak.

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ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

PERFORMANS EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU!

Konseyde 4 eleme adayının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerini açıkladı. Ilıcalı eşleşmenin Poyraz-Doğuş, Yunus Emre-Efecan eşleşmesi olacağını söyledi.

Ayrıca Ilıcalı, Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalmasından dolayı, bu haftanın eleme adaylarının potadaki diğer isimlerle oyuna çıkacağını açıkladı.

Buna göre düelloda Batuhan ve Sedat düellosunun kaybedeni Mehmet ile oynayacak, onun kaybedeni de bu haftanın adaylarındaki sonuncu isimle oynayacak.

ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?

ELEME ADAYLARI!

1-Doğuş

2-Poyraz

3-Yunus Emre

4-Efecan

GEÇEN HAFTANIN ADAYLARI

1-Sedat

2-Batuhan

3-Mehmet

ELENEN İSİM BELLİ OLUYOR! Survivor All Star 20 Şubat Perşembe kim elendi, hangi isim adaya veda etti?
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