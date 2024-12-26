"Eleştiriye açığım" demişti, kendisiyle çelişti! CHP'li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

O ENGELLİ PERSONEL SABAH'A KONUŞTU

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve geldikten sonra yaptığı işçi kıyımından rahatsız olduğunu söyledi. "Kasım 2022'de Tarım Peyzaj A.Ş'de engelli kontenjanından işe başladım. 1992 doğumlu %75 engelliyim. Evli ve bir çocuk babasıyım, eşimde 3 aylık hamile. Ankete bir vatandaş olarak ben de katıldım. Fikrimi söyledim, fikir söylemek de suç. İşçi kıyımı başladı, personelin ocağına incir ağacı diktiler yazdım.