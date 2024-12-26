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Haberler Yaşam "Eleştiriye açığım" demişti, kendisiyle çelişti! CHP'li belediye başkan engelli personeli işten kovdu
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:22

"Eleştiriye açığım" demişti, kendisiyle çelişti! CHP'li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

Göreve geldikten sonra akrabalarını ve yakınlarını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medyada "Mustafa Bozbey'den memnun musunuz?" anketine katılan engelli personeli kapının önüne koydu. 28 Kasım tarihinde Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile söyleşiye katılan Bozbey, "Her fikir ve eleştiriye açığız, her eleştiriyi farklı bir bakış açısı ve önemli kabul ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MUHARREM DOĞANTEZ
Eleştiriye açığım demişti, kendisiyle çelişti! CHP’li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey sosyal medyada, Mustafa Bozbey'in 9 aylık belediye başkanlığı performansından ne kadar memnunsunuz? anketine yorum yapan yüzde 75 engelli belediye personelinin işine son verdi.

Eleştiriye açığım demişti, kendisiyle çelişti! CHP’li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

O ENGELLİ PERSONEL SABAH'A KONUŞTU

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın göreve geldikten sonra yaptığı işçi kıyımından rahatsız olduğunu söyledi. "Kasım 2022'de Tarım Peyzaj A.Ş'de engelli kontenjanından işe başladım. 1992 doğumlu %75 engelliyim. Evli ve bir çocuk babasıyım, eşimde 3 aylık hamile. Ankete bir vatandaş olarak ben de katıldım. Fikrimi söyledim, fikir söylemek de suç. İşçi kıyımı başladı, personelin ocağına incir ağacı diktiler yazdım.

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Eleştiriye açığım demişti, kendisiyle çelişti! CHP’li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

Personeller sebepsiz yere işten çıkarılıyorlardı. 20 Aralık tarihinde ankete katılmam nedeniyle işime son verildi. Neden diye sorduğumda da ankete katılmam suçmuş, katılmayacakmışım dendi. Kış günü eşimin 3 aylık hamile olduğunu bilmelerine rağmen işten çıkardılar. Ben anketlerin özgür ve demokratik şekilde yapıldığını sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Eleştiriye açığım demişti, kendisiyle çelişti! CHP’li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

7+1 ENGELLİ PERSONEL KIYIMI

CHP'li başkan Kasım ayında da işçi kıyımı yaparak BUSKİ, Gençlik ve Spor Dairesi ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi'nde çalışan engelli 7 personele noter kanalıyla "Artık hizmetinize ihtiyaç duyulmamaktadır" tebligatı göndermişti. İşçi kıyımını eleştiren Mehmet Yalçın da asılsız suçlama anlamına gelen kod 43 bahane edilerek işten çıkarıldı.

Eleştiriye açığım demişti, kendisiyle çelişti! CHP’li belediye başkan engelli personeli işten kovdu

CHP'Lİ BAŞKAN KENDİSİYLE ÇELİŞTİ

İşçi kıyımını eleştiren personeli kapının önüne koyan CHP'li Bozbey, 28 Kasım tarihinde Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile yaptığı söyleşide, "Her fikir ve eleştiriye açığız, her eleştiriyi farklı bir bakış açısı ve önemli kabul ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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