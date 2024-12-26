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"Eleştiriye açığım" demişti, kendisiyle çelişti! CHP'li belediye başkan engelli personeli işten kovdu
Giriş Tarihi: 26.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
15:22
"Eleştiriye açığım" demişti, kendisiyle çelişti! CHP'li belediye başkan engelli personeli işten kovdu
Göreve geldikten sonra akrabalarını ve yakınlarını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medyada "Mustafa Bozbey'den memnun musunuz?" anketine katılan engelli personeli kapının önüne koydu. 28 Kasım tarihinde Mudanya Üniversitesi öğrencileri ile söyleşiye katılan Bozbey, "Her fikir ve eleştiriye açığız, her eleştiriyi farklı bir bakış açısı ve önemli kabul ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.