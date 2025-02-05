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Haberler Yaşam Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 13:27

Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Yürekleri yakan olay Mersin'de yaşanmıştı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci kurtarılamadı. Arkadaşı Elif Yüksel ise ağır yaralandı. Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı...

DHA
Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde yaşanmıştı. Kepçe operatörü olarak çalışan Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı.

Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kazada Ekinci yaşamını yitirirdi. Ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan Topkara, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

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Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık Coşkun Topkara'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Dün hakim karşısına çıkan Topkara, "Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum" dedi. Öte yandan kaza, yayalara yol veren belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere kamyonetin çarptığı anlar yer aldı.

Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada | Video

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