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Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
13:27
Elif Su Ekinci hayatını kaybetmişti! Yaya geçidindeki kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Yürekleri yakan olay Mersin'de yaşanmıştı. Yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci kurtarılamadı. Arkadaşı Elif Yüksel ise ağır yaralandı. Kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı...