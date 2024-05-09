"Elimde fotoğrafların var" şantajı bir babayı katil etti! "Beni terk edersen, seni rezil ederim!"

Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi (19) tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise giderek teslim olan Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Katil zanlısı Akkel'in cinayeti, Arda Demirci'nin kızını "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı için işlediği ortaya çıktı. Mehmet Akkel, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.