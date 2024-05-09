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"Elimde fotoğrafların var" şantajı bir babayı katil etti! "Beni terk edersen, seni rezil ederim!"
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
10:12
"Elimde fotoğrafların var" şantajı bir babayı katil etti! "Beni terk edersen, seni rezil ederim!"
Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkel, tutuklandı. Zanlının cinayeti, Demirci'nin kızına "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diye şantaj yaptığı için işlediği ortaya çıktı.