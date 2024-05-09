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Haberler Yaşam "Elimde fotoğrafların var" şantajı bir babayı katil etti! "Beni terk edersen, seni rezil ederim!"
Giriş Tarihi: 09.05.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 10:12

"Elimde fotoğrafların var" şantajı bir babayı katil etti! "Beni terk edersen, seni rezil ederim!"

Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi tüfekle vurarak öldüren Mehmet Akkel, tutuklandı. Zanlının cinayeti, Demirci'nin kızına "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diye şantaj yaptığı için işlediği ortaya çıktı.

Ziya RAMOĞLU
Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!

Adana'da kızının eski sevgilisi Arda Demirci'yi (19) tüfekle vurarak öldürdükten sonra polise giderek teslim olan Mehmet Akkel (54) tutuklandı. Katil zanlısı Akkel'in cinayeti, Arda Demirci'nin kızını "Elimde fotoğrafların var. Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek tehdit ve şantaj yaptığı için işlediği ortaya çıktı. Mehmet Akkel, "Bizi küfrederek evinden kovdu. Eve geldiğimde sinirim çok bozulmuştu. Kafamı dağıtmak için maç izlemek istedim. O sırada sokaktan geçerken, evimin önünde durup bize yönelik küfretti. Bu durumu daha fazla kaldıramadım. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.

Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!

KIZ AYRILMAK İSTEYİNCE…

Olay, 7 Mayıs'ta Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İ.A. (19), aynı mahallede oturduğu Arda Demirci ile sevgili oldu. Bir süre sonra genç kız ayrılmak istediğini Arda Demirci'ye söyleyince eski sevgililer arasında husumet başladı. Aynı nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İ.A.'nın babası Mehmet Akkel, evden aldığı av tüfeğiyle Demirci'ye ateş açtı.

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Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!

Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Demirci yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arda Demirci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!

"KIZA ŞANTAJ YAPTI" İDDİASI

Katil zanlısı Mehmet Akkel ise cinayette kullandığı tüfekle polise teslim oldu. Genç kızın, ayrılmak istemesi üzerine Demirci'nin, "Elimde fotoğrafların var.

Elimde fotoğrafların var şantajı bir babayı katil etti! Beni terk edersen, seni rezil ederim!

Beni terk edersen, seni rezil ederim" diyerek şantaj yaptığı, husumetin de bu nedenle başladığı ortaya çıktı. İ.A.'nın durumu ailesine anlatması üzerine annesi M.A. ile babası Mehmet Akkel'in, Demirci ile görüşerek, kızını rahat bırakmalarını istediği belirtildi.

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