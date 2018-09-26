Elini tutup, başında bekledi

ISLANMAMASI İÇİN...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin altına savrulan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki Anıl Korkmaz yaralandı. Korkmaz'ı ıslanmaması için aracından aldığı şemsiyeyle koruyan otomobil sürücüsü Yusuf Kalay, ambulans gelene kadar da elini bırakmadı.