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Elini tutup, başında bekledi

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.09.2018 22:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 22:30
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Elini tutup, başında bekledi
Elini tutup, başında bekledi

ISLANMAMASI İÇİN...

'ın ilçesinde kontrolden çıkarak otomobilin altına savrulan motosikletin sürücüsü 16 yaşındaki yaralandı. Korkmaz'ı ıslanmaması için aracından aldığı şemsiyeyle koruyan otomobil sürücüsü , ambulans gelene kadar da elini bırakmadı.

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Elini tutup, başında bekledi
Elini tutup, başında bekledi

RESTORAN KURYESİ

Kaza, dün gece Orhanlar Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Bir restoranda kuryelik yapan 'ın kullandığı 67 LS 182 plakalı motosiklet, yağmurlu havada kontrolden çıkarak karşı yönden gelen yönetimindeki 67 LU 101 plakalı otomobile çarptı. Savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Elini tutup, başında bekledi
Elini tutup, başında bekledi

İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Otomobilinden inen , yerde yatan gence ilk müdahaleyi yaptı. 112 Acili arayan Kalay, aracından aldığı şemsiyeyle yaralı gencin başından biran olsun ayrılmadı. Kalay, yaralı gencin elini tutarak sakinleştirmeye de çalıştı.

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Elini tutup, başında bekledi
Elini tutup, başında bekledi

OTOMOBİLİ GÖRDÜ AMA...

Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Korkmaz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı gören Ercüment Aydoğmuş, "Yukarıdan aşağıya geliyordu. Otomobili gördü. Frene bastı ama duramadı. Frenleri tutmadı" dedi.

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Elini tutup, başında bekledi
Elini tutup, başında bekledi
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