Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Tam otomatik makinelerle sağılan ve sütleri ölçülen koyunlar, havaların ısınmasıyla görevliler tarafından elektrikli makinelerle kırkılıyor. Daha sonra hazırlanan kanallarda hastalıklara karşı ilaçlı suyla yıkanan hayvanlar daha iyi gelişmeleri için meralara çıkarılıyor.