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koyunlara 'yaz su'

Giriş Tarihi: 25.04.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 12:38
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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından 'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Ceylanpınar İşletmesinde ivesi cinsi koyunlar damızlık olarak yetiştiriliyor.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Yüksek verimi ve etinin lezzetiyle bilinen koyunlar, ihale usulüyle yurt dışının yanı sıra 'nin değişik illerinden gelen besicilere satılıyor. İşletmenin önemli gelir kalemleri arasında yer alan ivesi cinsi koyunların satışından elde edilen gelir ise cılık projelerinde değerlendiriliyor.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Tam otomatik makinelerle sağılan ve leri ölçülen koyunlar, havaların ısınmasıyla görevliler tarafından elektrikli makinelerle kırkılıyor. Daha sonra hazırlanan kanallarda hastalıklara karşı ilaçlı suyla yıkanan lar daha iyi gelişmeleri için meralara çıkarılıyor.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

İşletmede görevli hekim , tesiste 80 bin civarında ivesi cinsi koyun bulunduğunu ve bunlarla yakından ilgilendiklerini söyledi.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Her mevsim farklı işlemler yürüttüklerinin altını çizen Kahramanoğulları, işletmede cılık faaliyetlerinin damızlık hayvan üretmek adına sürdürüldüğünü ifade etti.

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koyunlara 'yaz su'
Elit koyunlara 'yaz banyosu'

"DIŞ PARAZİTLERLE MÜCADELEDE EN DOĞRU YÖNTEM"

Aykut Kahramanoğulları, havaların ısınmasıyla koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve daha iyi gelişmesi için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

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