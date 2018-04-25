Elit koyunlara 'yaz banyosu'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde özenle yetiştirilen ivesi ırkı koyunlar, sıcak havadan etkilenmemeleri ve daha iyi gelişmeleri için yünleri kırkıldıktan sonra yıkanarak meraya çıkarılıyor. Hayvan varlığı ve sahip olduğu arazi bakımından Türkiye'nin en büyük işletmeleri arasında yer alan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ivesi cinsi koyunlar damızlık olarak yetiştiriliyor. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen koyunlar, ihale usulüyle yurt dışının yanı sıra Türkiye'nin değişik illerinden gelen besicilere satılıyor. İşletmenin önemli gelir kalemleri arasında yer alan ivesi cinsi koyunların satışından elde edilen gelir ise hayvancılık projelerinde değerlendiriliyor. Tam otomatik makinelerle sağılan ve sütleri ölçülen koyunlar, havaların ısınmasıyla görevliler tarafından elektrikli makinelerle kırkılıyor. Daha sonra hazırlanan kanallarda hastalıklara karşı ilaçlı suyla yıkanan hayvanlar daha iyi gelişmeleri için meralara çıkarılıyor. İşletmede görevli veteriner hekim Aykut Kahramanoğulları, tesiste 80 bin civarında ivesi cinsi koyun bulunduğunu ve bunlarla yakından ilgilendiklerini söyledi. Her mevsim farklı işlemler yürüttüklerinin altını çizen Kahramanoğulları, işletmede hayvancılık faaliyetlerinin damızlık hayvan üretmek adına sürdürüldüğünü ifade etti. DIŞ PARAZİTLERLE MÜCADELEDE BANYO EN DOĞRU YÖNTEM Aykut Kahramanoğulları, havaların ısınmasıyla koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve daha iyi gelişmesi için bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: