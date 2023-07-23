Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Elon Musk açıkladı! Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor
Giriş Tarihi: 23.07.2023 21:00 Güncelleme Tarihi: 23.07.2023 21:00

Elon Musk açıkladı! Twitter'ın ismi ve logosu değişiyor

Spacex ve Tesla'nın da sahibi Elon Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve radikal değişikliklere gitmişti. İş insanı şimdi de sahip olduğu platformun ismini ve logosunu değiştirmeye karar verdi. İşte detaylar…

AA
Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

İş insanı Elon Musk, ekim ayında Twitter'ı satın almış ve yeni özellikler ekleyerek köklü değişikliklere girmişti. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk, şimdi de milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformunun ismini ve logosunu değiştireceğini açıkladı. İşte detaylar...

Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

"YAVAŞ YAVAŞ TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ"

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." sözlerini sarf etti.

Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti.

Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.

SON DAKİKA