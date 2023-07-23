Elon Musk açıkladı! Twitter’ın ismi ve logosu değişiyor

İş insanı Elon Musk, ekim ayında Twitter'ı satın almış ve yeni özellikler ekleyerek köklü değişikliklere girmişti. SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk, şimdi de milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformunun ismini ve logosunu değiştireceğini açıkladı. İşte detaylar... 'YAVAŞ YAVAŞ TÜM KUŞLARA VEDA EDİYORUZ' Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz.' ifadesini kullandı. Başka bir paylaşımında, Twitter için kullanılacak yeni logonun görseline de yer veren Musk, 'Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi.' sözlerini sarf etti. RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI SpaceX ve Tesla'nın da sahibi olan Musk, Twitter'ı ekim ayında satın almış ve o tarihten itibaren radikal değişikliklere gitmişti. Elon Musk, bu yılın başında, Twitter'ın logosunu kısa bir süreliğine, kripto para birimi Dogecoin'in köpek logosuyla değiştirmişti.